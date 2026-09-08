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Mëngjesi mund të luajë një rol më të rëndësishëm në mënyrën se si ushqehemi gjatë ditës. Një studim i prezantuar në Nutrition 2026, ku morën pjesë 128 të rinj, zbuloi se ata që nisën të konsumonin mëngjes rregullisht përmirësuan cilësinë e ushqyerjes.
Sipas studiuesve, veçanërisht mëngjeset e pasura me proteina u shoqëruan me konsum më të lartë të fibrave dhe disa mineraleve, ndërsa gjatë ditës u vu re një ulje e konsumit të ushqimeve me shumë sheqer, transmeton Klankosova.tv.
Ekspertët theksojnë se nuk bëhet fjalë për një mëngjes “perfekt”, por për një vakt të ekuilibruar që përmban proteina, fibra dhe ushqime të pasura me vlera ushqyese.