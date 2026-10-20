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Napoli e ka nisur përballjen në mënyrën më spektakolare të mundshme, duke gjetur rrugën e rrjetës qysh në sekondat e para të takimit me një kryevepër të vërtetë.
Ishte anësori italian Matteo Politano ai që elektrizoi tifozët kur kronometri shënonte vetëm minutën e 1-rë të lojës.
Pas një aksioni të shpejtë, Politano lëshoi një goditje të menjëhershme me volej, duke e dërguar topin në rrjetë pa i lënë asnjë mundësi reagimi portierit kundërshtar.
Ky realizim i rrufeshëm jo vetëm që i dha avantazhin e menjëhershëm napolitanëve, por padyshim hyn që tani në mesin e kandidatëve kryesorë për golin më të bukur të javës.
Më poshtë gjeni videon e golit: