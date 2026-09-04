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Molla është një nga frutat më të njohura në botë për shkak të shijes dhe vlerës së tyre ushqyese.
Hulumtimet shkencore konfirmojnë se ato mund të kontribuojnë në shëndetin e përgjithshëm dhe të ndihmojnë në parandalimin e një numri sëmundjesh kronike, duke përfshirë sëmundjet e zemrës dhe diabetin.
Vetëm një mollë mesatare në ditë ndihmon në përmbushjen e marrjes së rekomanduar të frutave, dhe për shumicën e njerëzve, konsumi i tyre është plotësisht i sigurt, shkruan Verywell Health.
Mbrojtja e qelizave nga dëmtimi
Molla është një burim i pasur antioksidantësh, substanca që ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave të trupit nga dëmtimi. Hulumtimet kanë konfirmuar se konsumi i rregullt i mollëve mund të rrisë aktivitetin antioksidues në trup. Antioksidantët nga mollët neutralizojnë speciet reaktive të oksigjenit, molekulat e paqëndrueshme që shkaktojnë dëmtim të qelizave.
Në këtë mënyrë, ato mund të zvogëlojnë rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve të caktuara, siç janë sëmundjet e zemrës. Ndër antioksidantët që gjenden në mollë, dallohen vitamina C, vitamina E, polifenolet dhe flavonoidet, transmeton Klankosova.tv.
Rrezik më i ulët i sëmundjeve të zemrës
Hulumtimet sugjerojnë se polifenolet dhe fibrat në mollë mund të zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve të zemrës duke përmirësuar nivelet e kolesterolit total dhe LDL (të keq).
Një analizë tjetër zbuloi se mollët mund të kenë efekte anti-inflamatore që kontribuojnë në mbrojtjen e zemrës. Fibra dietike në mollë mendohet se zvogëlon inflamacionin dhe rrezikun e sëmundjeve të zemrës, si dhe përmirëson shëndetin e mikrobiomës së zorrëve.
Ndihmon në menaxhimin e peshës
Konsumimi i mollëve ju ndihmon të përmbushni dozën e rekomanduar ditore të frutave dhe perimeve, dhe gjithashtu shoqërohet me një menaxhim më të lehtë të peshës. Një studim tek fëmijët zbuloi se ata që hëngrën mollë dhe produkte molle kishin dieta më të ekuilibruara dhe shkallë më të ulët të obezitetit.
Zvogëlon rrezikun e diabetit
Mollët e plota, me lëkurën e tyre, ngadalësojnë tretjen dhe zvogëlojnë rritjen e sheqerit në gjak falë përmbajtjes së tyre antioksiduese dhe fibrave. Besohet se antioksidantët në mollë gjithashtu ndihmojnë në parandalimin e diabetit të tipit 2 duke zvogëluar sasinë e radikaleve të lira dhe nivelet e yndyrës në gjak.
Studime të ndryshme tregojnë se mollët ulin nivelet e sheqerit në gjak menjëherë pas konsumimit. Marrja e tyre shoqërohet gjithashtu me shkallë më të ulëta të diabetit gestacional dhe më pak probleme me nivelet e larta të glukozës në gjak tek gratë shtatzëna.
Përmirëson tretjen
Fibrat dietike dhe polifenolet në mollë veprojnë si prebiotikë, që do të thotë se ato nxisin rritjen dhe shëndetin e baktereve "të mira" në zorrë. Fibra është gjithashtu burimi kryesor i energjisë për bakteret e zorrëve që janë thelbësore për tretje normale. Edhe pse nevojiten më shumë kërkime, studimet fillestare tregojnë se mollët rrisin sasinë e baktereve të dobishme në zorrë.
Përfitimet për shëndetin e kockave
Kaliumi dhe kalciumi, mineralet që gjenden në mollë, janë lidhur me një rrezik më të ulët të osteoporozës, një gjendje e karakterizuar nga masa e reduktuar e kockave dhe dendësia minerale në kocka.
Edhe pse pak studime kanë shqyrtuar posaçërisht efektet e mollëve në shëndetin e kockave, është treguar se marrja më e lartë e frutave në përgjithësi zvogëlon rrezikun e frakturave. Rritja e marrjes së frutave dhe perimeve gjithashtu mund të përmirësojë dendësinë minerale të kockave.
Kontribuojnë në hidratimin e trupit
Mollët janë 80 deri në 89% ujë dhe mund t'ju ndihmojnë të qëndroni të hidratuar. Ato gjithashtu përmbajnë elektrolite që janë thelbësore për ruajtjen e ekuilibrit të lëngjeve në trup, duke përfshirë kalciumin, kaliumin, magnezin dhe natriumin. Ndërsa mollët kontribuojnë në hidratimin e përgjithshëm, ato nuk duhet të jenë burimi juaj i vetëm i lëngjeve.