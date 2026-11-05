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Një dietë e ekuilibruar dhe e pasur me vitamina, minerale dhe antioksidantë mund të luajë rol të rëndësishëm në mbështetjen e sistemit imunitar dhe mbrojtjen e organizmit nga infeksionet.
Disa ushqime përmbajnë lëndë ushqyese thelbësore që ndihmojnë trupin të funksionojë siç duhet dhe të përballojë më lehtë sfidat shëndetësore.
Sipas Health.com, këto janë tetë ushqimet që rekomandohet të përfshihen në dietën e përditshme për të mbështetur imunitetin, transmeton Klankosova.tv.
1. Frutat agrume
Portokajtë, limonët, mandarinat dhe grejpfruti janë burime të pasura të vitaminës C, e cila ndihmon në funksionimin normal të sistemit imunitar dhe vepron si antioksidant.
2. Speci i kuq
Speci i kuq përmban sasi të konsiderueshme të vitaminës C, madje më shumë se shumë fruta agrume. Ai është gjithashtu i pasur me beta-karoten, i cili ndihmon në shëndetin e syve dhe lëkurës, transmeton Klankosova.tv.
3. Kosi
Kosi, veçanërisht ai me kultura probiotike, ndihmon në ruajtjen e ekuilibrit të baktereve të dobishme në zorrë. Shëndeti i sistemit tretës lidhet ngushtë edhe me funksionimin e sistemit imunitar.
4. Perimet me gjethe jeshile
Spinaqi, lakra jeshile dhe perimet e tjera me gjethe përmbajnë vitamina, fibra dhe antioksidantë që ndihmojnë në mbrojtjen e organizmit nga stresi oksidativ dhe inflamacioni.
5. Arrat
Bajamet, arrat indiane dhe arrat e pishës janë burime të mira të zinkut dhe lëndëve të tjera ushqyese. Zinku është mineral i rëndësishëm për funksionimin normal të sistemit imunitar.
6. Xhenxhefili
Xhenxhefili njihet për vetitë e tij antioksiduese dhe anti-inflamatore. Ai mund të përfshihet lehtësisht në ushqime të ndryshme, çajra dhe pije të ngrohta.
7. Shafrani i Indisë
Kjo erëz përmban kurkuminë, një përbërës me veti antioksiduese dhe anti-inflamatore. Mund të përdoret në supa, gjellë, smoothie dhe çajra.
8. Hudhra
Hudhra përmban përbërës biologjikisht aktivë që kanë veti antioksiduese dhe anti-inflamatore. Ajo mund të jetë pjesë e një diete të shëndetshme dhe të larmishme.
Përfshirja e këtyre ushqimeve në menynë e përditshme mund të ndihmojë në plotësimin e nevojave ushqyese të organizmit. Megjithatë, asnjë ushqim i vetëm nuk garanton mbrojtje nga infeksionet. Një dietë e balancuar, aktiviteti fizik dhe gjumi i mjaftueshëm janë gjithashtu të rëndësishëm për shëndetin e përgjithshëm.