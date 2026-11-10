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Kur ndiheni të uritur natën vonë, është e lehtë të merrni gjënë e parë që keni në dorë, si patate të skuqura, biskota ose një tas me drithëra. Megjithatë, nutricionistët thonë se zgjedhja e ushqimeve të duhura para gjumit mund të stabilizojë sheqerin në gjak, të sigurojë ngopje dhe të përmirësojë cilësinë e gjumit. Sipas rekomandimeve të dietologëve të regjistruar, vakti ideal është një kombinim arrash dhe frutash të thata, shkruan Martha Stewart.
Rekomandimi i nutricionistit
Nutricionistët theksojnë se një përzierje arrash, veçanërisht fëstikësh, dhe qershish të thata është ushqimi më i shëndetshëm i natës vonë. Ky kombinim i thjeshtë, thonë ata, plotëson shumicën e nevojave të trupit gjatë natës. Jackie Newgent, një shefe kuzhine dhe nutricioniste, e quan versionin e saj një "përzierje gjumi". Është një kombinim fistikësh dhe qershish që, siç shpjegon ajo, është "i thjeshtë, i shijshëm dhe pa stimulues". Edhe pse tingëllon i zakonshëm, efektiviteti i tij ka një bazë shkencore, transmeton Klankosova.tv.
Efektet në ngopje dhe gjumë
Një ushqim i lehtë i natës vonë duhet të kënaqë urinë pa një rritje të sheqerit në gjak dhe të mbështesë një gjumë të qetë, dhe arrat dhe qershitë i arrijnë të dyja. Nutricionistët theksojnë rëndësinë e kombinimit të proteinave, yndyrnave të shëndetshme dhe fibrave në vaktin tuaj të mbrëmjes.
Fëstikët, ashtu si arrat përmbajnë të tri elementet, gjë që ndihmon në parandalimin e rritjes së sheqerit në gjak që mund të shkaktojë që një person të zgjohet i uritur në mes të natës.
Nutricionistja Sapna Peruvemba vëren se ky ekuilibër "ndihmon për të arritur një ndjenjë ngopjeje dhe mban nivelet e sheqerit në gjak më të qëndrueshme gjatë gjithë natës".
Qershitë janë një nga burimet e pakta natyrore të melatoninës, një hormon që rregullon ciklin gjumë-zgjim. I kombinuar me magnezin në arra, i cili ndihmon në relaksim, ky vakt gradualisht e përgatit trupin për pushim.
Si Peruvemba ashtu edhe Newgent theksojnë se ushqimet e pasura me magnez dhe melatoninë janë çelësi i një diete para gjumit.