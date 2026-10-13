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Franca ka përjetuar mijëra arrestime, qindra të lënduar dhe djegie shkollash, derisa viti i ri shkollor u shoqërua me protesta mbarëkombëtare të nxënësve, të cilat po ndikojnë në fushatën zgjedhore presidenciale të Francës dhe po tërheqin vëmendjen ndërkombëtare.
Kjo është sfida më e fundit për presidencën e Emmanuel Macronit në një vend të përfshirë nga kriza, si të jashtme ashtu edhe të brendshme, raporton Associated Press, transmeton Klankosova.tv.
Shumica e protestuesve kanë qenë paqësorë, por dhuna nga grupe të vogla periferike po lë gjurmë, me incidente të përditshme ku hidhen fishekzjarrë ndaj policisë dhe përdoret gaz lotsjellës kundër nxënësve të shkollave të mesme.
Të martën, aktivistja për klimën dhe drejtësinë sociale, Greta Thunberg, iu bashkua nxënësve në një shkollë të mesme në periferinë pariziene të Saint-Denis, ndërsa Franca përballej me një ditë të re marshimesh dhe grevash mbarëkombëtare, krahas bllokadave në shkolla.
Ja çfarë duhet të dini rreth kësaj lëvizjeje:
Protestat nisën në një periferi të Parisit
Demonstratat shpërthyen fillimisht muajin e kaluar në një shkollë të mesme në Créteil, në juglindje të Parisit, për shkak të mungesës së stafit. Prej aty, grevat në klasa, bllokadat dhe demonstratat u përhapën në periferi të tjera të Parisit dhe më pas në të gjithë vendin, madje edhe në qytete më të vogla. Qindra shkolla u detyruan të mbylleshin për shkak të dëmeve ose sulmeve ndaj stafit.
Nxënësit e shkollave të mesme po shprehin pakënaqësi të gjera lidhur me shkollat që vuajnë nga mungesa e burimeve, me ambiente të amortizuara dhe staf të pamjaftueshëm, veçanërisht në lagjet me të ardhura të ulëta. Media franceze ka publikuar video që tregojnë minj, tavane të shembur, rrjedhje uji, mobilie të thyera dhe probleme të tjera në shkolla të degraduara.
Disa nxënës gjithashtu ankohen se gjatë valëve të të nxehtit në verë, ata "piqen" në klasa pa kondicionerë, ndërsa në dimër ngrijnë nga të ftohtit. Ata thonë se ditët e shkollës, të cilat shpesh zgjasin nga ora 08:00 deri në 18:00, janë tepër rraskapitëse dhe se sistemi i pranimit në universitet është kompleks dhe i padrejtë. Protestave u janë bashkuar edhe disa studentë universitarë.
Në Francë ka shqetësime në rritje se sistemi arsimor i vendit po humbet terren ndaj vendeve të tjera dhe po dështon në misionin e tij për t'u mundësuar fëmijëve nga shtresat e pafavorizuara të ngjiten në shkallët e hierarkisë sociale. Rezultatet në të kuptuarit e tekstit dhe në matematikë kanë rënë ndjeshëm, sipas raportit më të fundit të PISA-s, i cili vlerëson nxënësit në nivel global.