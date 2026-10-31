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Zoja dhe Vjollca në Big Brother VIP Kosova, kanë diskutuar për një çështje mjaft të ndjeshme, duke rikthyer në vëmendje protestën e fundit në Prishtinë kundër dhunës ndaj grave.
Gjatë bisedës, ato ngritën një pyetje që prek thelbin e problemit: A është sjellja e njëjtë e njerëzve në shtëpi dhe në publik?
“ A je i njëjtë edhe n’shpi, se protesta mundet me u mbush… Qe mas qatij rasti që u bo, që dul protesta, prap dulen në të njëjtin qytet prap dhunë në familje. Kaniherë sa ma shumë dalin e thonë stop, qaq ma shumë dhezen”, u shpreh Zoja.
Ndërsa Vjollca theksoi rëndësinë e edukimit dhe vetëdijesimit të shoqërisë për këto tema, duke nënvizuar se dhuna nuk duhet të normalizohet apo të heshtet.
“Këto janë tema që ja duhet me u mësu ky popull, ja s’duhet me u ndal. Nuk mundet me u shtyp ajo që po t’man, që gjithçka vjen prej saj…”, tha Vjollca.
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