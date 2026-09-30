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Kryeministri Albin Kurti tha se Bekim Sejdiu vazhdon të jetë kandidat për president, pavarësisht tërheqjes së tij të 14 shtatorit nga bashkëkandidimi i VV-së me një pjesë të LDK-së.
Avdullah Hoti deklaroi se vota e tij varet nga mundësia që presidenti të jetë nga LDK-ja, ndërsa VV-ja kërkon përfshirjen e të gjitha partive në diskutimet për presidentin.
Kuvendi ka afat deri më 6 tetor për të zgjedhur presidentin dhe për të trajtuar çështjen e ligjit për Dhomat e Specializuara, përndryshe, sipas Kushtetueses, vendi shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme.