Lajmet e fundit
Takimi i fundit mes kryeministrit në detyrë dhe njëherësh kryetarit të Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, dhe kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku, dha sinjale për një afrim të qëndrimeve rreth çështjes së zgjedhjes së një presidenti konsensual. Pas takimit, të dy liderët konfirmuan se diskutimet kanë kaluar në një fazë më konkrete, me fokus tashmë te emrat e mundshëm për presidentin e ardhshëm.
Gazetari Gazmend Morina i ftuar në emisionin "Kosova Today" në Klan Kosova tha se për emra të cilët mund të ishin kandidatë për president është folur edhe në takimet e kaluara, por, sipas tij, vetëm tash është bërë publike ky fakt.
Ai tha se ky proces po zvarritet nga Kurti në mënyrë që, siç tha, nëse nuk zgjidhet presidenti, vendi të shkojë në zgjedhje në dhjetor, raporton Klankosova.tv.
"Edhe në takimet tjera është folur për emra, mirëpo kësaj radhe e kanë bërë publike që po flasin për emra. Kjo është një zvarritje e një procesi që po zgjatë po blen kohë secili në mënyrën e vet. Albin Kurti po e zvarrit procesin ashtu siç e ka për qëllim që nëse nuk e zgjedh presidentin që do, ta dërgojë vendin në zgjedhje në dhjetor, ndërsa Abdixhiku po kalkulon me emra duke pasë parasysh që në partinë e tij nuk ka unitet".