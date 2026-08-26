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Në sallën e Senatit të Universitetit të Prishtinës sot po organizohet ceremonia solemne e ndarjes së çmimit "Doctor Honoris Causa" për ish-kongresistin amerikan, Joseph J. DioGuardi dhe bashkëshorten e tij, Shirley C. DioGuardi.
Aktiviteti po përcillet me interesim të lartë nga mediat vendore, megjithatë disave prej tyre nuk po iu lejohet pjesëmarrja në sallë.
Sipas gazetares së Klan Kosova, Altiana Zogaj, në sallë po lejohen vetëm tri media, me arsyetimin e një zyrtareje të Rektoratit se nuk ka hapësirë të mjaftueshme për akomodim. /Klankosova.tv