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Kryeministri Albin Kurti, ka uruar Shqipërinë dhe shqiptarët me rastin e 28 Nëntorit, duke e shënuar këtë ditë nga qyteti i Vlorës.
Në një postim në Facebook , kreu i ekzekutivit ka ndarë pamje nga qyteti i flamurit, Vlora, transmeton Klankosova.tv.
Ai ka kujtuar shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë më 28 nëntor 1912, nga Kuvendi Kombëtar i kryesuar nga Ismail Qemali.
"Në Vlorën e Pavarësisë, aty ku më 28 nëntor 1912, Kuvendi Kombëtar i kryesuar nga Ismail Qemali, e shpalli krijimin e shtetit të pavarur shqiptar, ditëlindjen e të cilit po e festojmë sot. Urime Shqipëri, urime shqiptarë!", shkruan Kurti, transmeton Klankosova.tv
Kurti bashkë me presidenten, Justina Shiroka Pula, mori pjesë në ceremoninë shtetërore të ngritjes së flamurit në Vlorë, me rastin e 114-vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë, së bashku me Presidentin e Shqipërisë, Bajram Begaj, Kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi dhe Kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama.