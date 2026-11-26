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Ta shohë nga afër çdo ditë e ka të pamundur, veçse këtë ndjesi do t’ia ofrojë obelisku që iu dedikua babait të tij.
Altin Krasniqi, mallin për të atin, Jakupin, që po mbahet në Hagë tash e 6 vjet, do ta shuajë sadopak, sa herë që do të kalojë andej, për të shkuar në vendlindjen e tij.
Vepra që bartë fotografinë e Krasniqit të vjetër në anën e djathtë, e në të majtën atë të Adem Jasharit, do të qëndrojë përjetësisht në hyrje të Negrocit të Drenasit.
Kjo simbolikë që u bë e u financua nga banoret e kësaj ane, e që u përurua këtë të enjte, po u jep vullnet familjarëve të Krasniqit.
Për iniciatorin e këtij punimi, krejt kjo bartë diçka të veçantë dhe që e prek secilin shqiptar.
Që madheshtia t’i rritet edhe më shumë, u tha se duhet punohet fort, që këndej t’i bie si njëri i lirë, edhe vet ai, portreti i të cilit qëndron lartë.
Pjësmarrja e madhe e qytetarëve u pohua se nuk e nderon veç ish-zëdhënësin e UÇK-së.
Obelisku u zbulua dy ditë para festës së 28 Nëntorit, datë kur 29 vjet më parë doli për herë të parë UÇK-ja në skenë.
Video e plotë: