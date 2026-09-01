Lajmet e fundit
Komunat e Kosovës sot do të protestojnë në Prishtinë, kundër asaj që e konsiderojnë cenim të kompetencave dhe të drejtave të tyre ligjore nga niveli qendror.
Protesta është organizuar nga Asociacioni i Komunave të Kosovës dhe do të mbahet në orën 11:00, në sheshin “Skënderbeu”.
Organizatorët e kanë cilësuar atë si protestë paqësore, institucionale dhe jopartiake, transmeton Klankosova.tv.
Ndërkohë, kryetarët e komunave kanë ngritur shqetësime për shkurtimet buxhetore, financimin e mësimdhënësve, kompensimin e dëmeve nga fatkeqësitë natyrore, si dhe për ndërhyrjet e pretenduara të nivelit qendror në kompetencat komunale.