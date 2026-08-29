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Celine Dion është rikthyer në vëmendjen e publikut.
Këngëtarja mbërriti në Paris, ku po përgatitet për rikthimin e saj të madh në skenë, dhe u prit jashtë hotelit të saj nga fansa të shumtë, të cilët i treguan sa shumë i mungonin.
Pavarësisht se e kaloi pjesën më të madhe të kohës larg vëmendjes vitet e fundit për shkak të problemeve serioze shëndetësore, ylli 58-vjeçar i muzikës dukej i gëzuar dhe optimist. Ajo përshëndeti turmën, dërgoi puthje dhe pozoi me durim për fotografët, buzëqeshja e saj nuk kaloi pa u vënë re.
Për mbërritjen e saj në hotelin Le Royal Monceau, ajo zgjodhi një veshje elegante - një mushama ngjyrë bezhë dhe syze dielli të mëdha që plotësonin pamjen e saj.
Celine është shfaqur rrallë në publik kohët e fundit, pasi zbuloi në vitin 2022 se vuan nga (SPS), një çrregullim i rrallë neurologjik që shkakton ngurtësi muskulore dhe spazma të dhimbshme.
Për shkak të sëmundjes së saj, asaj iu desh të anulonte shumë shfaqje dhe më parë kishte pranuar se gjendja e saj e bënte të vështirë funksionimin e përditshëm, ecjen dhe këndimin.
Ajo foli hapur edhe për periudhën e vështirë në dokumentarin e vitit 2024 "I Am: Celine Dion". Megjithatë, po atë vit, ajo e habiti botën duke performuar në ceremoninë e hapjes së Lojërave Olimpike të Parisit, duke treguar se donte të kthehej në muzikë.
Pas një pushimi të gjatë, Celine tani po përgatitet për një seri shfaqjesh në La Défense Arena të Parisit. Për shkak të interesit të madh nga publiku, janë shtuar data të reja koncertesh.
Këngëtarja po përgatitet shumë seriozisht për rikthimin e saj. Ajo zbuloi se stërvitet rregullisht, duke bërë Pilates tre herë në javë nga 90 minuta, ndërsa ndjek kurse baleti dy herë në javë.
Edhe pse pranoi se vitet e fundit kanë qenë jashtëzakonisht sfiduese për të, dëshira për të kënduar para një publiku nuk është zbehur kurrë. "Ka kaluar kaq shumë kohë. Do të doja t'u jepja diçka për të treguar sa shumë më mungonin", tha ajo më parë.
Një vend të veçantë në rikthimin e saj e kanë fansat që e mbështetën gjatë gjithë sëmundjes. "Më e pakta që mund të bëj është t'u them se jam gjallë", tha Celine, duke falënderuar audiencën që i ka qëndruar pranë për vite me radhë.
Ishin fansat e saj në Paris ata që i treguan se sa shumë vlente për ta. Takimi i tyre jashtë hotelit ishte një kujtesë emocionale e lidhjes që këngëtarja ka ndërtuar me audiencën e saj për dekada të tëra - dhe njoftimi i një kapitulli të ri në karrierën e saj. /Klankosova.tv