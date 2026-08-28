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Këngëtarja kanadeze Celine Dion ka mbërritur të premten në Paris, ku do të nisë provat për serinë e saj të shumëpritur të koncerteve.
Dion do të mbajë 16 koncerte në kryeqytetin francez, nga 12 shtatori deri më 17 tetor, ndërsa 10 të tjera janë planifikuar për majin e vitit 2027.
Mbërritja e saj u prit nga një numër i madh fansash jashtë hotelit ku po qëndron këngëtarja.
Përveç performancës në Lojërat Olimpike Paris 2024, Dion nuk kishte kënduar në Francë prej gati një dekade. Herën e fundit ajo kishte mbajtur një seri koncertesh atje në vitin 2017. /Klankosova.tv