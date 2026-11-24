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Në muajin mars, Konfederata Afrikane e Futbollit (CAF) i dha fitoren Marokut, duke vlerësuar se ai e kishte merituar titullin. Vendimi erdhi pasi disa lojtarë të Senegalit u larguan nga fusha në shenjë proteste ndaj një penalltie të akorduar gjatë ndeshjes.
Senegali ka rifituar titullin e Kupës së Kombeve të Afrikës të martën, pasi fitoi ankesën në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS) kundër vendimit të Konfederatës Afrikane të Futbollit (CAF), e cila kishte shpallur Marokun fitues pas finales kaotike të zhvilluar në janar.
Në një deklaratë zyrtare, CAS bëri të ditur se ankesa e Senegalit është miratuar me vendim unanim./Klankosova.tv