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Humbja 4-1 e Manchester United kundër Comos e la Michael Carrick thellësisht të zhgënjyer. Trajneri anglez u shfaq pas ndeshjes me një fjalim duke mos bërë asnjë përpjekje për të minimizuar një humbje që ai e konsideroi të padenjë për standardet e klubit anglez.
Larg nga veçimi i lojtarëve specifikë ose kërkimi i rrethanave që mund të justifikonin rezultatin, Carrick kërkoi që të gjithë të merrnin përgjegjësi. Sipas tij, ajo që ndodhi kërkon një reflektim kolektiv mbi performancën e ekipit, raporton Mundo Deportivo, transmeton klankosova.tv.
Aspekti që trajneri donte më shumë të theksonte ishte sakrifica e tifozëve që kishin udhëtuar për të parë ndeshjen. Carrick shprehu veçanërisht keqardhje që ata që i kishin kushtuar kohën dhe përpjekjet e tyre për të mbështetur Manchester United përfunduan duke përjetuar një natë kaq zhgënjyese.
“Tifozët janë gjithçka për mua. Ata janë zemra e këtij klubi dhe gjithmonë do të jenë. Pasi udhëtuan për të na parë, ndjeva se duhej të kërkoja falje për atë që dhamë në fushë”, tha ai.
Trajneri këmbënguli se e kuptonte plotësisht zhgënjimin e tifozëve.
“Është e papranueshme”, tha ai.