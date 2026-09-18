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Ibadete Canolli në ceremoninë përkujtimore për veprimtaren, mjeken dhe ish-deputeten e Kuvendit të Kosovës, Flora Brovinën, ka kujtuar me mall të ndjerën.
Në fjalën e saj, Canolli tha se Brovina nuk ishte thjesht një mjeke, poete dhe veprimtare e madhe, por mbi të gjitha, ajo tha se Brovina ishte një njeri i madh i humanizimit dhe luftëtare e ndejë e kauzës kombëtare, transmeton Klankosova.tv.
“Një grua që me guxim dhe përkushtim i shërbeu njeriut, lirisë dhe vendit të saj. Të gjithë ne që u rekrutuam në luftën për liri, ishim të përgatitur nga ti. Jemi mirënjohës pa fund. Të desha fort, dhe do të dua deri në fund. Të qoftë i lehtë dheu i Kosovës që aq shumë e deshe, Cuca jote”, u shpreh Canolli.