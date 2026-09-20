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Analisti Blerim Canaj tha se Kosova duhet të ketë një qeveri të kujdesshme dhe me gjykim të mirë politik sa i përket çështjeve që lidhen me Dhomat e Specializuara në Hagë.
Duke komentuar zhvillimet politike në vend, në emisonin “Info Magazine” në Klan Kosova, Canaj tha se deri më tani nuk po sheh lëvizje konkrete për zgjedhjen e presidentit, duke shprehur skepticizëm se kjo çështje mund të zgjidhet së shpejti.
Ai theksoi se, nëse do të ekzistonte një qeveri legjitime, një prej prioriteteve kryesore do të duhej të ishte përballja me procesin në Hagë dhe sigurimi i mbrojtjes sa më profesionale për ish-krerët e UÇK-së që po gjykohen në Speciale.
Po që do të kishte një interesim që të zgjidhet presidenti, unë jam shumë i sigurtë që tani nuk do të merreshim me këtë temë fare dhe kur e mendoj ecurinë e deritanishme atëherë dyshoj edhe më tutje që do të ketë diçka konkrete në këtë drejtim, t'ju them të drejtën, për shkak se nuk po shoh ndonjë lëvizje së paku deri më tani. Madje, kam përshtypjen që po pritet që të harrohet edhe kjo dhe pastaj ne të futemi edhe dejuro në anarki prej tetorit, tash po të ishte presidenti, po të ishte qeveria legjitime, për shkak se tash mundet kjo qeveri me marrë një vendim, mirëpo nesër me ardh një qeveri tjetër mundet me ia rrëzua dhe po të ishte kjo qeveri legjitime atëherë kërkesa kyçe do të ishte që të fokusohem pikërisht në këtë çështje dhe të mos dalin me kursime të buxhetit për këtë çështjen e apelit në Hagë”, tha Canaj.
Analisti theksoi se qeveria e ardhshme duhet të jetë e kujdesshme në vendimmarrje dhe të ketë një qasje që, përveç interesit të brendshëm politik, merr parasysh edhe faktorët që mund të ndikojnë në Kosovë.