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Organizatori i protestës, Çlirim Haziri, para protestuesve sonte ka lexuar një mesazh të ish-pjesëtarit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Salih Mustafa, i dënuar nga Haga.
“Një përshëndetje nga Cali jonë”, ka thënë Haziri para protestuesve, para se të lexonte mesazhin e Mustafës.
Në mesazhin e tij, Mustafa ka falënderuar protestuesit, duke i cilësuar si mbrojtës të historisë, UÇK-së, lirisë dhe demokracisë.
“Ne dje ishim luftëtarë të UÇK-së për liri, bashkim e demokraci. E ju sot jeni engjëjt mbrojtës të historisë, të UÇK-së, të lirisë dhe të demokracisë. Dhe jeni shndërruar në luftëtarë të drejtësisë”, thuhet në mesazhin e Salih Mustafës./Klankosova.tv