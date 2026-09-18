Lajmet e fundit
Salih Mustafa bashkë me shokët e tij në Hagë, kanë shprehur ngushëllimet për ndarjen nga jeta të veprimtares, Flora Brovina.
Në ceremoninë përkujtimore, vajza e Calit, Buna Mustafa, citoi fjalët e babait të saj, transmeton Klankosova.tv.
“Babai, Cali, me shokët e tij në Hagë, duan të shprehin dhimbjen e tyre të thellë, për humbjen e bashkëveprimtares dhe bashkëluftëtares së tyre. Ngushëllojnë familjen dhe të gjithë shoqërinë. Përmes telefonatës, babi më obligoi të ndajë me ju disa fjali. Fjalët e tij ‘bota duhet të dijë se kush ishte doktoreshë Flora. Ajo ishte shpirti i rezistencës. Krah i djathtë i imi dhe Isa Kastratit. Ishte luftëtare e Guerilës. Flora ishte UÇK”, tha e bija e Calit, Buna.