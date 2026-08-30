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Interi ka marrë fitoren e dytë radhazi në kampionat, duke mposhtur Cagliarin me rezultat minimal 0-1.
Zikaltrit shpërdoruan disa raste të mira për ta zgjidhur ndeshjen shumë më herët, por në fund ishte Hakan Calhanoglu ai që bëri diferencën.
Mesfushori turk realizoi golin vendimtar, duke i siguruar Interit tri pikët në udhëtim.
Kjo ishte fitorja e 48-të në histori e Interit ndaj Cagliarit, një tjetër sukses i rëndësishëm për skuadrën zikaltër në startin e sezonit.
Në xhiron e ardhshme, Cagliari do të luajë në shtëpi ndaj Lecces, ndërsa Interi e pret një sfidë e madhe, pasi do të përballet me Napolin në derbin e javës./Klankosova.tv