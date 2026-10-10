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Eugen Cakolli nga KDI ka reaguar lidhur me sulmet ndaj gazetarit, Fidan Jupolli.
Cakolli përmes një postimi në Facebook ka shkruar se mënyra se si po organizohet sulmi ndaj Jupollit tregon qartë qëllimin për të ngjallur 'frikë', transmeton klankosova.tv.
"Nga mënyra e organizuar se si po sulmohet Fidan Jupolli, duket qartë që ky linçim publik ka për qëllim edhe me i tregu krejtve se çka mund t’u ndodhë nëse guxojnë me pasë e me shprehë një qëndrim, qoftë edhe përmes satirës, që dikujt ose shumëkujt s’i pëlqen.Kështu krijohet frika, pastaj autocensura, e kadale një shoqni ku njerëzit fillojnë me e matë çdo fjalë sipas reagimit që mundet me pasë turma", ka shkruar ai.
Postimi i plotë: