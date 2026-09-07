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Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) ka reaguar lidhur me vazhdimin e seancës konstituive të Kuvendit, e cila është thirrur për të mërkurën, më 9 shtator.
Përmes një postimi në Facebook, Cakolli ka vënë në diskutim bazën kushtetuese të mbajtjes së kësaj seance, duke marrë për bazë afatet e përcaktuara për konstituimin e Kuvendit, raporton Klankosova.tv.
“Qysh thirret dhe merret pjesë në një seancë jashtë çdo afati kushtetues, pa iu drejtuar njëherë Gjykatës Kushtetuese për pasojën juridike të shkeljes së afatit?”, ka shkruar Cakolli.
Cakolli ka thënë se zbatimi i afateve kushtetuese nuk mund të varet nga vullneti apo interesat e subjekteve politike.
“A i bjen kjo që secili afat kushtetues që s’e ka të përcaktuar një pasojë konkrete mund të tejkalohet, ndërsa akterët të sillen sikur nuk ka ndodhur asgjë? Sepse nëse afatet vlejnë vetëm kur u konvenojnë partive, ato pushojnë së qeni afate kushtetuese dhe shndërrohen në afate politik”, shkroi Cakolli./Klankosova.tv