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Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës ka thënë se pas opinionit të dhënë nga Qeveria për projektligjin për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara, shqyrtimi i tij mund të vazhdojë në Kuvend.
Megjithatë, Cakolli vlerëson se koha e mbetur deri më 6 tetor, kur skadon afati për çështjen e Presidentit, e vështirëson ndjeshëm përfundimin e procedurës.
Sipas tij, materialet e plota të projektligjit u janë shpërndarë deputetëve më 3 tetor, ndërsa Rregullorja e Kuvendit përcakton një sërë afatesh që duhet të respektohen.
Cakolli thekson se Komisioni për Legjislacion mund ta shqyrtojë projektligjin në parim, ndërsa për procedurën e përshpejtuar ekzistojnë mekanizma të veçantë. Megjithatë, edhe në këtë rast, sipas tij, duhet të respektohen afatet minimale procedurale.
“Duhet të kalojnë së paku 48 orë nga shpërndarja e materialeve deri te shqyrtimi i parë dhe pastaj së paku 72 orë nga miratimi në parim deri te shqyrtimi i dytë. Pra, gjithsej së paku pesë ditë”, ka shkruar Cakolli.
Ai ka përllogaritur se shqyrtimi i parë në seancë mund të mbahet më së herëti më 5 tetor, ndërsa shqyrtimi i dytë dhe miratimi përfundimtar, duke respektuar afatet minimale, më së herëti më 8 tetor.
Cakolli ka rikujtuar gjithashtu se Gjykata Kushtetuese ka shfuqizuar më herët vendime në raste kur shkurtimi i afateve procedurale ua kishte pamundësuar deputetëve dhe komisioneve shqyrtimin përmbajtësor të ligjeve.
Ai ka theksuar se edhe pas miratimit të ligjit ekzistojnë afate të tjera për procedurat e shpalljes dhe hyrjes në fuqi, ndërsa ligji mund të kontestohet edhe në Gjykatën Kushtetuese nga së paku 10 deputetë.
Sipas Cakollit, këto afate e bëjnë veçanërisht të vështirë përfundimin e të gjithë procedurës së projektligjit brenda afatit të përcaktuar për çështjen e Presidentit.