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Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës, ka reaguar pas deklaratës së Bekim Sejdiut, i cili e ka rikonfirmuar tërheqjen nga kandidatura për President të Kosovës, pasi emri i tij u përmend sot nga kryeministri Albin Kurti.
Cakolli ka thënë se, edhe nëse partitë politike do të arrinin një marrëveshje për zgjedhjen e Sejdiut, një rikthim i tij në garë do të ishte problematik.
Këtë e ka lidhur me ndryshimin e qëndrimeve për shkak të zhvillimeve politike, transmeton Klankosova.tv
“Tash që profesor Bekim Sejdiu e paska rikonfirmuar tërheqjen nga kandidatura presidenciale, edhe sikur partitë të arrinin ndërkohë marrëveshje për zgjedhjen e tij, Kosovës nuk do t’i bënte nder që President të bëhej dikush që i ndryshon qëndrimet për shkak të “zhvillimeve” politike apo me kërkesë të liderëve partiakë” – ka shkruar ai në Facebook.