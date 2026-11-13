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Deputetja e LDK-së, Albena Reshitaj, ka reaguar pasi presidentja e vendit e ka dekretuar Ligjin për Byronë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme.
Përmes një postimi në Facebook, Reshitaj tha se me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shumë maska do të bien, ndërsa do të vijë dita kur do të kuptohet se kush janë ata që e kanë keqpërdorur shtetin.
“Si njëra ndër ato që e kam përkrahur fuqishëm dhe kam kontribuar në shtyrjen përpara të Ligjit Nr. 11/L-006 për Byronë Shtetërore për Procedurën e Verifikimit dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme, ju garantoj se do t’i qëndroj gardiane zbatimit të tij, pa kompromis dhe pa dallim!
Shumë maska do të bien!
Pas cinizmit, moralizimeve të rreme dhe fjalëve të mëdha, fshihen të vërteta që qytetarët meritojnë t’i dinë. Do të vijë dita kur do të kuptohet se kush e ka dhe po e keqpërdorur këtë shtet, kush është pasuruar në kurriz të qytetarëve dhe kush është fshehur pas petkut të ndershmërisë.”
Bile, ajo thotë se “shumë prej jush do të zhgënjeheni, ashtu siç jam zhgënjyer edhe unë nga njerëz tek të cilët dikur kishim besim.”
“Byroja për Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme duhet të jetë fundi i arsyetimeve të rreme dhe fillimi i llogaridhënies së vërtetë!
Askush nuk duhet të jetë mbi ligjin. Askush nuk duhet të mbrohet nga pozita, pushteti apo lidhjet politike.
E vërteta mund të vonojë, por drejtësia nuk duhet të ndalet!” /Klankosova.tv