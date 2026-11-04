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Gazetari Berat Buzhala, në Rubikon në Klan Kosova, ka komentuar zhvillimet politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas zgjedhjeve të mesmandatit, duke thënë se fitorja e demokratëve në disa zona është një reagim i qytetarëve ndaj rritjes së çmimeve, veçanërisht të naftës.
Sipas tij, presidenca e Trumpit ka qenë e rrezikshme, duke bërë, sipas tij, gjëra që nuk janë bërë kurrë në ShBA. Ai tha se megjithatë, demokracia fitoi dje në Amerikë.
Buzhala tha më tej se Qeveria e Republikës së Kosovës, pavarësisht se kush është në krye të ShBA-së, duhet t'i qëndrojë afër Amerikës "për sa kohë i kemi trupat e Amerikës këtu, për sa kohë i kemi këto aleanca".
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