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Këshilli Gjyqësor i Kosovës u ankua sot se Qeveria nuk po ia miraton buxhetin sipas kërkesës së këtij institucioni.
Anëtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës njoftuan të enjten, se kanë diskutuar që të dërgojnë në Gjykatën Kushtetuese, siç thanë, të drejtën e Qeverisë për të ndërhyrë në buxhetin e këtyre.
Nga 53 milionë euro, sa këta ia kërkuan ekzekutivit për sivjet, iu dhanë 38 milionë.
Shkaku i 15 milionëve që nuk iu miratuan, thonë se u detyruan të hyjnë në borxhe për të plotësuar nevojat e stafit nëper gjykata.
Ky refuzim nga qeveria po pretendohet se po bëhet pa arsye.