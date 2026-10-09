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40 euro për muaj, e 400 për krejt vitin shkollor.
Kaq para do të përfitojnë nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të cilët vijojnë mësimet në klasat e dhjeta, njëmbëdhjeta, e dymbëdhjeta në gjimnaze e shkolla profesionale publike.
Këto mjete që do të shpërndahen nga Ministria e Arsimit, parauniversitarët po thonë se u hyn fort në punë.
Se dora e shtetit duhet të jetë më prezent tek komunitetet jo shumicë po e thotë edhe drejtori i gjimnazit “Hivzi Sylejmani” në Fushë Kosovë.