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Një rast i dhunës në familje është raportuar në Skenderaj, ku një grua dyshohet se në vazhdimësi ka pësuar dhunë psikike dhe fizike nga bashkëshorti i saj.
Sipas policisë, pas trajtimit mjekësor, viktima, së bashku me fëmijët e saj, është dërguar në strehimore për sigurinë e tyre, transmeton Klankosova.tv.
I dyshuari, bashkëshorti i viktimës, është shoqëruar në stacion policor, ku është intervistuar. Me urdhër të prokurorit, ai është liruar dhe rasti do të vazhdojë të trajtohet në procedurë të rregullt.