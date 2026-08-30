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Një burrë në Tajvan dyshoi se gruaja po e tradhtonte pasi gjeti në shtëpi një furçë dhëmbësh dhe sende të tjera që nuk i përkisnin asnjërit prej tyre. Dyshimet iu shtuan pasi pa në kamerat e sigurisë një burrë tjetër duke e dërguar gruan e tij në shtëpi.
Për të zbuluar të vërtetën, ai përdori fshesën robotike të shtëpisë, e cila kishte kamerë dhe transmetim të drejtpërdrejtë audio-video. Përmes saj, ai pa gruan duke u afruar me një burrë tjetër në shtëpi, raporton Daily Star, transmeton Klankosova.tv.
Gjykata civile e shpalli gruan fajtore për shkeljen e të drejtave martesore dhe çifti u urdhërua t’i paguante burrit rreth 12,500 funte.
Por më pas gruaja e paditi atë për regjistrimin e pamjeve intime pa lejen e saj. Gjykata e dënoi burrin me pesë muaj burg dhe një gjobë prej rreth 3,700 funtesh për regjistrim të paligjshëm të pamjeve private.
Sipas raportimeve lokale, burri pritet ta apelojë vendimin.