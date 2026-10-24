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Burri i vrarë në të shtënat e së premtes në periferi të Parisit ishte një luftëtar amator i arteve marciale të përziera, njoftoi klubi i tij, duke identifikuar viktimën e asaj që autoritetet franceze e përshkruan si një sulm me motive racore.
"Atch Academy" në Aubervilliers, në veri të Parisit, e identifikoi atë si Pengo Bossio Wangi, 26 vjeç, dhe e kujtoi atë përmes një deklarate në Instagram. Autoritetet franceze nuk e kanë bërë publik identitetin e viktimës, raporton Klankosova.tv.
Sipas Associated Press, Presidenti Emmanuel Macron deklaroi të premten se bëhej fjalë për një "sulm terrorist racist" dhe se viktimat ishin vënë në shënjestër për shkak të "ngjyrës së lëkurës ose fesë që u atribuohej atyre".
Një i dyshuar u arrestua menjëherë pas të shtënave, ndërsa Prokuroria Kombëtare Kundër Terrorizmit e Francës mori nën hetim rastin. /Klankosova.tv