Lajmet e fundit
Një rast i rëndë ka ndodhur në Burgun e Dubravës në Istog.
Atje dyshohet se një i burgosur fillimisht është rrahur e më pas dhunuar nga tre të burgosur të tjerë.
E vetë viktima dikur ishte i akuzuar për dhunim.
50-vjeçari me gjendje të dobët financiare, sic përshkruhet në dosjen e aktgjykimeve të cilën e posedon televizioni, po vuan dënimin me 5 vjet e 6 muaj unik, për keqtrajtim apo braktisje të fëmijës, konkretisht vajzës dhe djalit të tij.
I njëjti ishte arrestuar me 17 tetor 2024, derisa dënimi iu dha 2 muaj më parë.
Për më tepër, ndiqni kronikën e përgatitur nga Klan Kosova.