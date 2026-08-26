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Naim Murseli, i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e bashkëshortes së tij, Liridona Ademaj, ka ankimuar vendimin e Gjykatës Themelore.
Ankesa prej 30 faqesh, e dorëzuar nga dy avokatët e tij, pritet të shqyrtohet nga Gjykata e Apelit, ku kërkohet ndryshimi i dënimit.
Në ankesë pretendohet se gjykata e shkallës së parë i ka vlerësuar provat në mënyrë të njëanshme dhe selektive, ndërsa mbrojtja ngre pretendime edhe për mënyrën e marrjes në pyetje të Murselit nga policia.
Avokatët thonë se nuk janë marrë parasysh disa nga propozimet e mbrojtjes, përfshirë rikonstruktimin e vendit të ngjarjes dhe ekzaminimin e rrobave të Murselit.