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Kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës, bashkë me Grupin Parlamentar të partisë, ka mbi një orë që janë mbledhur në selinë qendror të subjektit.
Arsye e mbledhisë së tyre ishin diskutimet për hapat që PDK do të ndërmarrë pas vendimit dënues në Hagë për ish-krerët e UÇK-së, transmeton Klankosova.tv.
Gazetarja e Klan Kosovës, Qëndresa Bellagoshi në një lidhje direkte, bëri të ditur se çfarë kanë deklaruar deri më tani kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, si dhe përfaqësues të tjerë të këtij subjekti politik.
“Është përfolur një iniciativë e mundshme që të mblidhen nënshkrimet e ligjvënësve që ta zhbëjnë Gjykatën Speciale, por që nga ky subjekt nuk kanë konfirmuar nëse një gjë e tillë ka nisur prej tyre”, u shpreh gazetarja.