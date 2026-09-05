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Bundesliga ka dhuruar një pasdite të jashtëzakonshme futbolli, me plot 21 gola të shënuar në pesë ndeshjet e zhvilluara këtë të shtunë.
Bayer Leverkusen u rikthye fuqishëm pas humbjes në javën e parë, duke mposhtur Union Berlinin me rezultatin 4-0. Equi Fernández e zhbllokoi sfidën në minutën e dytë, ndërsa Facundo Medina shënoi për 2-0 në të 28-ën. Patrik Schick realizoi golin e tretë në minutën e 48-të, ndërsa Ibrahim Maza vulosi fitoren në të 66-ën.
Spektakël i vërtetë ishte në Mönchengladbach, ku Elversberg triumfoi 4-3 në një ndeshje me shtatë gola. Hugo Bolin shënoi dy herë për vendasit, ndërsa Joseph Scally realizoi golin e tretë. Për Elversberg shënuan David Mokwa, Felix Keidel dhe Maurice Krattenmacher, ky i fundit dy herë, përfshirë golin dramatik të fitores në minutën e 90+2.
Dortmundi mori një fitore dramatike 3-2 në udhëtim ndaj Hoffenheimit. Leon Avdullahu dhe Tim Lemperle shënuan për vendasit, ndërsa Serhou Guirassy, Fabio Silva dhe një autogol i Albian Hajdarit i dhanë tri pikët Dortmundit, me një rikthim senzacional të rezultatit nga 2-0 në 2-3.
Werder Bremeni, ndërkohë, befasoi RB Leipzigun duke e mposhtur 3-1. Eren Dinkçi shënoi vetëm pas katër minutash, Niclas Füllkrug dyfishoi epërsinë në minutën e 68-të, ndërsa Marco Grüll vulosi triumfin në të 80-ën. Golin për mysafirët e shënoi Ridle Baku.
Në ndeshjen tjetër të pasdites, Freiburgu fitoi minimalisht 1-0 ndaj Paderbornit, me golin e vetëm të takimit të shënuar nga Maximilian Eggestein në minutën e 28-të./ Klankosova.tv