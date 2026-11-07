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Java e nëntë e Bundesligës ka sjellë disa rezultate interesante, me Bayern Munichun dhe Borussia Dortmundin që vazhdojnë të ecin në hap me njëri-tjetrin në garën për kreun e tabelës.
Bayern Munichu fitoi 2-1 në udhëtim ndaj Mainzit. Joshua Kimmich (14’) dhe Lennart Karl (57’), pas asistimeve të Harry Kane, shënuan për bavarezët, ndërsa Phillip Tietz realizoi golin e vetëm për vendasit në minutat shtesë.
Borussia Dortmundi triumfoi 2-1 ndaj Elversbergut. Heroi i verdhezinjve ishte Felix Nmecha, i cili realizoi të dy golat në minutat 55 dhe 71. Noel Futkeu shënoi për mysafirët në minutën e 81-të.
RB Leipzigu dhuroi spektakël në fushën e vet, duke mposhtur Augsburgun 5-2. Pas epërsisë së hershme të mysafirëve, vendasit përmbysën rezultatin dhe shënuan pesë herë. Për Leipzigu realizuan Ezechiel Banzuzi, Christopher Nkunku, David Raum, Rômulo dhe Christoph Baumgartner.
Paderborni dhe Eintracht Frankfurti ndanë pikët në një barazim 2-2. Jonathan Burkardt shënoi dy herë për Frankfurtin, ndërsa Raphael Obermair dhe Marvin Pieringer realizuan për vendasit. Frankfurti arriti të barazojë në minutat shtesë, pavarësisht se luajti me një futbollist më pak pas përjashtimit të Elias Baum.