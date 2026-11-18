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Bullgaria ka zbuluar një operacion të madh të spiunazhit kibernetik, i cili kishte zgjatur për pesë vjet dhe gjatë të cilit hakerët kanë arritur të sigurojnë dhjetëra miliona faqe dokumentesh nga bazat e të dhënave të institucioneve shtetërore.
Lajmi u bë i ditur të mërkurën nga Ministria e Inovacionit dhe Transformimit Digjital e Bullgarisë, transmeton klankosova.tv
Ministri Ivan Vassilev deklaroi se, që nga viti 2021, nga sistemet shtetërore janë shkarkuar më shumë se 130 gigabajt të dhëna, që përfaqësojnë rreth 62 milionë faqe dokumentesh.
Megjithatë, sipas tij, deri më tani nuk ka prova se të dhënat personale të qytetarëve bullgarë janë komprometuar.
Sipas autoriteteve, pas këtij operacioni dyshohet se qëndrojnë disa grupe ndërkombëtare hakerësh. Megjithatë, ende nuk ka prova përfundimtare që i lidhin sulmuesit me një qeveri apo shërbim të caktuar të inteligjencës së huaj.
Sipas Reuters, informacionet e vjedhura përfshijnë pothuajse të gjitha fushat e veprimtarisë qeveritare, duke përfshirë dokumente të kabinetit qeveritar, raporte dhe korrespondencë ndërmjet ministrive dhe institucioneve shtetërore.
Si u zbulua operacioni?
Ndërhyrja u identifikua pasi Bullgaria vendosi në funksion një sistem të ri kombëtar për monitorimin e sigurisë kibernetike, i cili në muajin gusht zbuloi aktivitete të dyshimta.
Zbulimi nxiti nisjen e një hetimi të gjerë, ku u përfshinë agjencitë e inteligjencës, Ministria e Mbrojtjes, policia, ekspertët e sigurisë kibernetike dhe partnerë ndërkombëtarë, përfshirë Agjencinë e Bashkimit Evropian për Sigurinë Kibernetike.
Ministri Vassilev bëri të ditur se autoritetet kanë izoluar tashmë sistemet e prekura, kanë ndërprerë qasjen e hakerëve dhe kanë larguar programet keqdashëse nga sistemet e komprometuara.
Ndërkohë, prokuroria është njoftuar për të hetuar veprimet e institucioneve shtetërore, si dhe dështimet e mundshme që kanë lejuar që ndërhyrja kibernetike të mbetet e pazbuluar për një periudhë pesëvjeçare.
Hetimi pritet të hedhë dritë jo vetëm mbi autorët e këtij operacioni, por edhe mbi mënyrën se si ata arritën të kenë qasje në sistemet shtetërore të Bullgarisë për kaq shumë vite pa u zbuluar.