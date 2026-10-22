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Arsenali ka marrë një lajm shqetësues në ndeshjen ndaj Bayern Munichut, pasi Bukayo Saka u detyrua të largohej nga fusha që në minutën e 10-të, për shkak të një problemi në kofshën e majtë.
Trajneri Mikel Arteta konfirmoi se bëhet fjalë për një problem në muskulin kuadriceps dhe pranoi se situata është shqetësuese. Megjithatë, shkalla e lëndimit dhe koha e rikuperimit ende nuk janë përcaktuar, pasi priten ekzaminimet e mëtejshme, transmeton Klankosova.tv.
Mungesa e mundshme e Sakas do të ishte një goditje për Arsenalin, sidomos në prag të ndeshjeve të rëndësishme që e presin ekipin londinez.