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Ish-kryetari i Lipjanit, Shukri Buja, ka folur para nisjes së protestës në Prishtinë, duke komentuar aktgjykimin ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë.
Buja tha se vendimi ndaj tyre përbën, sipas tij, një goditje ndaj shtetit dhe rrugës së Kosovës drejt pavarësisë.
“Që nga fillimi, ky popull nuk e ka përkrahur këtë gjykatë, sepse është ditur që populli ka qenë i shtypur, i pushtuar, i përndjekur, i vrarë dhe i masakruar. UÇK-ja është ajo që e nxori nga ky pushtim, nga krimet, dhe e fituam lirinë bashkë me NATO-n”, deklaroi Buja.
Ai tha se qytetarët e Kosovës e konsiderojnë UÇK-në si forcë çlirimtare, ndërsa ish-krerët që po gjykohen në Hagë, sipas tij, përfaqësojnë luftën për çlirim dhe pavarësi.
“Ky popull e ka llogaritur UÇK-në si forcë çlirimtare dhe ata që janë në Hagë si simbole të luftës, të pavarësisë dhe të shtetndërtimit. Goditja që na u dha, na u godit liria, lufta dhe vetë shteti”, u shpreh ai.