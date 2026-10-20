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Jennifer MacNaughtan, këshilltare-ministre e Mbretërisë së Bashkuar pranë Organizatës së Kombeve të Bashkuara (OKB), ka kërkuar nga shtetet anëtare të OKB-së ta njohin pavarësinë e Kosovës.
Këtë kërkesë, ajo e bëri në seancën ku po diskutohet raporti gjashtëmujor i UNMIK-ut për situatën në Kosovë.
MacNaughtan tha më tej se Kosova dhe Serbia duhet t’i zbatojnë marrëveshjet e arritura ndërkombëtare, raporton Klankosova.tv.
“Normalizimi mbetet esencial për stabilitet afatgjatë. I ftojmë të dyja palët t’i zbatojnë marrëveshjet, përfshirë atë të Ohrit në tërësi, dhe duke i plotësuar zotimet e nenit 7 për të lejuar vetëmenaxhim për komunitetin serb në Kosovë”.
“Kemi vënë re ato që janë përmendur në raport për sa i përket disa veprimeve të Kosovë, veçanërisht në veri. Kushtetuta e Kosovës ofron garanci gjithëpërfshirëse për të drejtat e tyre të cilat do të implementohen tërësisht në praktikë dhe në pajtim me sundimin e ligjit. Serbia duhet të ofrojë qasje në arkivat për të siguruar përparim për personat e zhdukur. Mbi 1500 persona nga të gjitha komunitetet mbeten të pagjetur, mbi 25 vjet pas konfliktit”, ka thënë Jennifer MacNaughtan.
“Kanë kaluar më shumë se 3 vite nga sulmi i Banjskës dhe vrasja e rreshterit Afrim Bunjaku. Vazhdojmë t’i bëjmë thirrje Serbisë që ata që janë përgjegjës të sillen para drejtësisë. Përfshirë Radoiçiqin i cili kërkohet nga Interpoli”, deklaroi ajo.
Përfaqësuesja britanike kërkoi mbylljen e misionit të UNMIK-ut. /Klankosova.tv