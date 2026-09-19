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Trajneri i Arsenalit, Mikel Arteta, nuk ka kërkuar justifikime pas humbjes së thellë 3-0 ndaj Brightonit, të shtunën, rezultat që i dha fund startit perfekt të “Topçinjve” në sezonin e ri të Premier League.
Arsenali kishte regjistruar fitore në katër ndeshjet e para të kampionatit, duke pësuar vetëm një gol.
Megjithatë, përballë Brightonit, skuadra e Artetës zhvilloi një paraqitje zhgënjyese dhe u mposht bindshëm.
Kjo ishte humbja më e thellë e Arsenalit në të gjitha garat që nga maji i vitit 2023, kur “Topçinjtë” ishin mposhtur po me rezultat 3-0 në shtëpi nga Brightoni.
Arteta pranoi se kundërshtari e meritoi fitoren dhe se skuadra e tij nuk ishte në nivelin e kërkuar.
“E merituan fitoren. Ata ishin skuadra më e mirë, veçanërisht në fazat e para të pjesës së parë. Ne nuk konkurruam në nivelin që kërkohej”, deklaroi Arteta pas ndeshjes.
“Bëmë gabime teknike në zona të gabuara dhe humbëm duelet. Por duhet ta vendos në perspektivë atë që skuadra ka bërë që nga Botërori. Mendoj se ka qenë e jashtëzakonshme. Do të mësojmë nga kjo përvojë dhe do të rikthehemi sërish”, shtoi ai.
Skuadra e Artetës pati vështirësi të mëdha për ta kontrolluar ndeshjen, ndërsa Brightoni tregoi guxim dhe efikasitet në fazën përfundimtare të aksioneve.
Asnjë skuadër tjetër nuk ka shënuar më shumë se 10 gola në pesë javët e para të kampionatit, duke e bërë Brightonin një prej skuadrave më produktive dhe atraktive për t’u ndjekur në këtë fillim të sezonit.