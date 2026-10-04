Lajmet e fundit
Kombëtarja e Kosovës sonte do të ketë përballjen e radhës në kuadër të Ligës së Kombeve.
Në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, “Dardanët” do të përballen me Austrinë, në sfidën e radhës për vendin e parë në grup.
Ndeshja do të fillojë në orën 18:00, derisa atmosfera ka nisur të elektrizohet në kryeqytet.
Kur kanë mbetur edhe pak orë deri të nisja e ndeshjes, Fedcerata e Futbollit të Kosovës ka publikuar pamje brenda zhveshtores së “Dardanëve”.
“Zhveshtorja e Dardanëve, gati për përballjen ndaj Austrisë!”, thuhet në postimin e FFK-së.
Kombëtarja e Kosovës synon “hakmarrjen” ndaj austriakëve, të cilët i mposhtën “Dardanët” në ndeshjen e parë në Vjenë me rezultat 3:1.
Në rast të fitores, Kosova dhe Austria do të barazonin pikët për vendin e parë në grup. /Klankosova.tv