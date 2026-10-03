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Një natë e veçantë dhe plot atmosferë ishte kanagjeqi i Aurora Rrustës
Ish-banorja e BBVK-së organizoi një festë madhështore, ku morën pjesë familjarë, miq, figura publike dhe disa prej ish-banorëve të “Big Brother VIP Kosova”.
“Prive” sjell pamje nga festa, ku nuk munguan dhuratat me çmime marramendëse, surprizat e shumta dhe momentet emocionuese.
Vëmendje të veçantë mori edhe veshja e nënës së Aurorës, ndërsa atmosfera e festës vazhdoi gjatë gjithë mbrëmjes.
Të gjitha detajet dhe momentet më interesante nga kanagjeqi i Aurorës, në kronikën e “Prive" në Klan Kosova: