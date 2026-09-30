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Kryeministri Albin Kurti, në një konferencë për media është deklaruar rreth mosprocedimit të Projektligjit për ndryshim/plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara të Kosovës.
Para gazetarëve, Kurti tha se brenda javës mund të dalin me një përgjigje për Kuvendin, transmeton Klankosova.tv.
“Kemi një iniciativë ligjore nga PDK, kjo është çështje e Kuvendit që i është drejtuar Zyrës ligjore për opinion në Kryeministri. Tash zyra ligjore në Kryeministri, ka kërkuar mendim nga Zyra Ligjore e Ministrisë së Drejtësisë. Gjithashtu edhe nga Departamenti për Buxhet nga Ministria e Financave. Kjo është procedura e rregullt. Prej informacioneve, brenda kësaj jave do ta kemi përgjigjen, si nga... Ministria e Drejtësisë ashtu edhe e Financave, dhe menjëherë do të ia japim përgjigjen Kuvendit”, tha Kurti, raporton Klan Kosova.