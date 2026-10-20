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Brazili, eksportuesi më i madh i mishit të pulës në botë, konfirmoi një rast të sëmundjes në një fermë tregtare në shtetin jugor të Santa Catarina të hënën, duke nxitur masa përmbajtjeje dhe duke shkaktuar shqetësime mbi flukset e tregtisë së shpendëve.
Shpërthimi i sëmundjes Newcastle në Brazil nuk ka gjasa të shkaktojë dëme afatgjata në industrinë e shpendëve në vend nëse autoritetet e përmbajnë atë shpejt, thanë analistët, megjithëse pasiguria mbi kufizimet tregtare, veçanërisht nga Kina, mbetet një rrezik kryesor për eksportuesit.
"Këtë herë, përveç nëse shohim një ngjarje të përhapur (gjë që është e pazakontë për këtë sëmundje), mendojmë se ndikimi mund të jetë edhe më i vogël pasi disa vende kanë ndryshuar protokollin e tyre të kufizimit në një rreze", sipas vlerësimeve të analistëve të JPMorgan, transmeton Klankosova.tv.
Sipas Reuters, ata vlerësuan se kufizimet tregtare mund të ndikojnë në rreth 15% të prodhimit të pulave të Brazilit sipas protokolleve aktuale të eksportit.
Kufizimet e zgjatura mund t'i detyrojnë eksportuesit të ridrejtojnë dërgesat në tregje alternative ose në tregun vendas, duke ndikuar potencialisht edhe në çmime.
"Në përgjithësi, ne po monitorojmë fushëveprimin dhe kohëzgjatjen e kufizimeve tregtare. Mungesa e transparencës mbi kohëzgjatjen e pezullimit kinez është rreziku kryesor", shtuan ata.