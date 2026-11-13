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Presidentja e gjashtë e Kosovës, Vjosa Osmani, e ka cilësuar si braktisje të betejës për të vërtetën mungesën e reagimit të zyrtarëve shtetërorë në mediat ndërkombëtare, pas vendimit të 16 shtatorit në Hagë.
Osmani ka ngritur pikëpyetjen se pse asnjë zyrtar shtetëror nuk ka dalë në media të rëndësishme ndërkombëtare për të mbrojtur të vërtetën historike të Kosovës dhe për t'iu kundërvënë narrativës serbe, transmeton Klankosova.tv
“A mund të më tregojë dikush pse, edhe gati dy muaj pas verdiktit, nuk kemi parë asnjë intervistë në media të rëndësishme ndërkombëtare nga zyrtarët shtetërorë për të mbrojtur të vërtetën historike të Kosovës dhe për t’iu kundërvënë narrativës serbe?
Kjo nuk është thjesht mungesë komunikimi; është braktisje e betejës për të vërtetën.
A duhet edhe për këtë të presim analiza, strategji e grupe punuese për të përcaktuar se si bëhet?”, ka shkruar Osmani.
Ndërkaq, përmes një videoje të shpërndarë në Facebook, ku shfaqen disa nga intervistat e saj në mediat ndërkombëtare gjatë kohës sa ishte në krye të shtetit, Osmani ka treguar se si, sipas saj, duhet mbrojtur e vërteta e Kosovës në arenën ndërkombëtare. /Klankosova.tv