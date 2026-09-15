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Sulmuesi i RB Leipzigut, Brajan Gruda, pritet të jetë një nga risitë e Kombëtares së Gjermanisë për ndeshjet e shtatorit në Ligën e Kombeve.
Sipas “Sport.de”, përzgjedhësi Jurgen Klopp pritet ta ftojë për herë të parë 22-vjeçarin me prejardhje nga Shkodra, transmeton Klankosova.tv.
Gruda prej vitesh është kërkuar nga Shqipëria, por ai ka refuzuar ftesat duke pritur një mundësi me Gjermaninë. Tashmë, duket se kjo ëndërr është pranë realizimit.
Gruda më herët ishte ftuar nga Julian Nagelsmann për t’u stërvitur me ekipin e parë të Gjermanisë, por nuk ka zhvilluar ende asnjë ndeshje zyrtare.
Paraqitjet e mira te Leipzig kanë bërë që Klopp ta vlerësojë lart shqiptarin, veçanërisht për shpejtësinë dhe aftësinë e tij në driblime.