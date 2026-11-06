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Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) dorëzoi aplikimin e Kosovës për përfshirje në hapësirën gjeografike të Zonës së Vetme të Pagesave në Euro (Single Euro Payments Area - SEPA), duke shënuar një hap të rëndësishëm në procesin e integrimit financiar dhe ekonomik të vendit me Bashkimin Evropian.
“Dorëzimi i aplikimit përfaqëson një etapë të rëndësishme të reformave të ndërmarra nga BQK-ja në kuadër të mandatit të saj dhe të Planit Strategjik 2024-2028, ku përgatitja për anëtarësim në SEPA është përcaktuar si një nga objektivat institucionale. Përfshirja e Kosovës në SEPA do të krijonte mundësi për realizimin e pagesave ndërkufitare në euro në mënyrë më efikase, me kosto më të ulët dhe kushte më të favorshme për qytetarët dhe bizneset” – thuhet në njoftimin e BQK.
Ata njoftojnë se BQK-ja do të vazhdojë bashkëpunimin me institucionet evropiane, bankat komerciale dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve të pagesave për përgatitjet teknike dhe operacionale që kërkohen për integrimin e plotë në skemat SEPA.